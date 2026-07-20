Фестиваль «Вкус лета» в Москве: два дня музыки, гастрономии и летнего лайфстайла

25–26 июля гастроквартал «Три вокзала. Депо» на два дня превратится в точку притяжения для тех, кто остается в городе и хочет прожить лето в его лучшем ритме. Здесь пройдет фестиваль «Вкус лета» – микс музыки, гастрономии и лайфстайл-форматов, собранный по принципу городского уикенда без компромиссов.

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Музыкальная программа задаст тон всему мероприятию. Одним из главных событий станет концерт «Пикник Юмор FM». В лайнапе – Султан Лагучев, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, группа «Градусы», Venera, Дмитрий Колдун, Lx24, DJ Dimixer, Анна Немченко и другие артисты. За атмосферу вечеринки также отвечают DNK Music, VK Records и проект MUZLOTO с миксом караоке, лото и танцевальных сетов. Для юных гостей – отдельная программа с артистами Детского радио. А также на сцене выступят: группа «Интонация», CHEBANOV, GEOR, LINNA, DENIIZA, Айван.

Гастрономическая линия выстроена как отдельный сценарий впечатлений: от мастер‑классов до дегустаций и коллабораций с Demiand, Коровкой из Кореновки, Плюшками‑подружками, семечками «Джинн», Rondell, Bombarr, Село Зелёное, Экомилк и ЭкоНива. Здесь же новые вкусы, сезонные продукты и яркие гастрономические открытия органично вплетены в фестивальный маршрут.

Спортивный блок поддерживает тренд на активный городской отдых: открытые тренировки от проекта «Спортивные выходные», Спортобщества «Россия» и инфлюенсеров, активности от Nemeria, батутного центра «Небо», а также дегустации протеиновых десертов от Soj.

В программе найдется место и добрым делам: платформа Tooba проведет благотворительный стендап с участием Валеры Артюхова, Валеры Киракосьян, Вари Щербаковой и Никиты Пересветова. Формат, в котором вечер с любимыми комиками становится поводом помочь другим. Добрым партнером активности выступит группа компаний Qharisma (qeep, Harly, Алтея).

Пространство фестиваля будет собрано как лайфстайл‑маршрут. В бьюти‑зоне – быстрые форматы ухода, консультации от LIBREDERM и Colla Gen, а также активности от других партнёров: Name Skin Care, Korean Experts, Green Mama, GRASS, Smart Baby, Monic Beauty, Icon skin и МЕД-КРАФТ.

В детской программе – мастер-классы и интерактивы от INDIGO KIDS и Capitania, а также программы от ACOOLA, Laser Land и Московского планетария.

Pet‑friendly направление интегрировано в общий сценарий фестиваля: «Зоофест Эко» подготовит лекции, консультации и активности для владельцев животных при участии Alleva, Dr Hug, RupetFood, а также Zoorik, КRКА ФАРМА, Супрэмо, ZooRing.

Также в числе событий — модный показ AMA models и российских брендов, азотное шоу, флористические мастер‑классы, квизы, мафия знакомств, церемония награждения премии для блогеров «Звезда контента» и розыгрыши призов. «Вкус лета» собирает в одном месте всё, за что ценят лето в городе: музыку, еду, движение и ощущение, что самые интересные события происходят здесь и сейчас.

Среди партнёров мероприятия – Спелое Лето, Союзмолоко, Master FRESH, Комус, Kitfort, супермаркет «Мираторг», «Мираторг», Level Travel, SmartBar, Event Hooligans, EVARS, DLYA KOJI DA, Remez, POKROVSKA, DRYDRY, Impulse Device, курьерские боксы «Кубо», Le Mousse, школа флористики Цветы в Деталях, Blink, российский спортивный бренд JOGEL, САФМАР ПЛАЗА, курорт «АМАКС Красная Пахра», Harper, «Гармония SPA», ELFARDI, Novotel, Помидорка, PresiDENT, Mesomatrix и другие.

«Вкус лета» – идеальный сценарий летних выходных для всей семьи. Программа фестиваля и бесплатная регистрация доступны на официальном сайте.