Лекция о субкультурах в «Подписных изданиях»: взгляд изнутри молодежной среды

Как «альтушки» и «42 братухи» доказывают, что неформальные движения не исчезают, а меняют форму.

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16 июля 2026 года редактор отдела «Интернет» «Афиши Daily» Шура Богачёва провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?» Мероприятие прошло в преддверии Пикника Афиши х Сбер, а также в рамках большой программы празднования 100-летия книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге.

Шура Богачёва рассказала о своем профессиональном интересе: эволюции субкультур и их месте в современном мире. Лекция стала мостом между прошлым и настоящим: от эмо, готов, панков и скейтеров до трендов молодежи в «темные двадцатые», когда вновь появился запрос на самопрезентацию и поиск идентичности. В центре внимания оказались термины, уже ставшие частью повседневного словаря: «альтушки», «дединсайды», «домовцы», «джирайки», «42 братухи».

Сегодня можно услышать, что у современных субкультур нет идеологии и это всего лишь поверхностные тренды, несравнимые с прошлыми десятилетиями. Спикер же показала, что за каждым узнаваемым образом стоит глубокий поиск собственной идентичности, потребность в сообществе и осмысленный ответ на вызовы времени.

Шура Богачёва, редактор «Афиши Daily»: «Внимание общественности к субкультурам и хайп на альтернативной тематике доказывают, что мы живем в их расцвете. Я вижу этому подтверждение и невероятно радуюсь – сейчас действительно отличное время для подростков и молодежи, чтобы проявляться. И, может быть, в этот момент на просторах интернета зарождается новая субкультура – мы просто про это пока не знаем, но скоро будем замечать ее представителей на каждом шагу и так же обсуждать их».

Сессия вопросов и ответов стала полноценным открытым диалогом. Гости спрашивали не только о самих субкультурах, но и о механизмах, которые их формируют: о роли маркетплейсов, о том, есть ли у новых течений скрытая идеология, и как музыка по-прежнему задает визуальный код для разных сообществ.

Официальная часть плавно сменилась музыкальной программой – за пульт встали Тося Чайкина и Миша Скотников, отыгравшие для гостей вечера специальные DJ-сеты. Они также презентовали новый трек артистки, который скоро выйдет на всех стриминговых площадках. Люди не спешили расходиться: многие остались в «Подписных», чтобы за чашкой кофе и свежей выпечкой порассуждать о лекции, обсудить современных нефоров и изучить книжные полки.

8 августа Пикник Афиши х Сбер развернет в Санкт-Петербурге целых пять сцен на территории Елагина острова. Гостей фестиваля ждет луна-парк под открытым небом, аттракционы, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, спорт и отдых для всей семьи. В лайнапе «Пикника» – FEDUK, Ёлка, ЛСП, Сергей Бобунец и еще более 50 артистов.