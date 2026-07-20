В Норвегии пожаловались, что попавшие в Россию олени не могут вернуться домой

Три десятка оленей нашли лазейку в заборе на границе с Россией, перешли ее и уже несколько месяцев не могут вернуться назад, передает NRK Nyheter в Youtube-канале.

Журналисты уточнили, что владельцы животных не могут пересечь границу, забрать стадо домой. Вместе с тем, хозяева следят за оленями по GPS.

Ранее сообщалось, что в 2023 году 40 норвежских оленей аналогичным способом — через дыру в заборе — проникли на территорию России.

Ситуация ухудшалась тем, что животные больше двух месяцев паслись на территории государственного природного заповедника «Пасвик», расположенного на границе с Норвегией.

В руководстве заповедника посетовали тогда, что норвежские олени нанесли значительный ущерб ягелю, экосистеме в целом. Сумма потерь составила 47 млн норвежских крон (400 млн рублей по курсу 2023 года, 382 млн рублей по текущему).

За основу при подсчете была взята формула, которая стандартно применяется для подсчета ущерба от действий оленей между Норвегией и Финляндией.

Москва на фоне истории с оленями потребовала от Осло оплатить ущерб, но директорат сельского хозяйства королевства не только отказался выполнить требования, но и принял решение уничтожить северных красавцев. Указ был приведен в исполнение в августе 2023 года.

В дальнейшем, с тем, чтобы не платить за ущерб и в силу ряда других факторов, норвежская сторона установила забор на границе с Россией, потратила на него миллионы крон.