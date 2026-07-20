Дети составляют половину всех укушенных клещами в Крыму

В Республике Крым зафиксировано 1691 обращение к врачам из‑за укусов клещей. Половина из них - 867 человек - составляют дети младше 14 лет, сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в республике и Севастополе.

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Больше всего людей обратились в Симферополе: на город приходится свыше 24% от общего количества обращений. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Симферопольский район - почти 15% и 11% соответственно. Меньше всего укусов зафиксировано среди жителей Ялты (10,5% обратившихся), Феодосии (около 9%) и Евпатории (почти 5%).

Среди всех обследованных клещей, которые напали на людей, около 62% являются потенциальными переносчиками вирусного энцефалита. Также среди возможных возбудителей заболеваний, которые могли перенести людям клещи при укусе, есть боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз.

Специалисты Центра эпидемиологии призывают не откладывать принятие мер при укусе клеща. Важно как можно скорее удалить паразита, а для этого следует незамедлительно обратиться в медучреждение по месту жительства, пишет "Крымское информационное агентство".

Сейчас для сокращения числа клещей в природе проводят специальные акарицидные обработки. Их провели уже на 2847 объектах - общая площадь обработанной земли более трех тысяч гектар. Это детские лагеря, детсады, школы, парки, территории поселков и туристические маршруты. Качество обработок проверили на 2724 объектах.