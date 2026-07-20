Пять богатырей родились в Кузбассе – вес удивил даже врачей

В Новокузнецке на свет появились сразу несколько богатырей.

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В акушерском стационаре № 2 городской больницы № 1 имени Г.П. Курбатова в Новокузнецке родился мальчик весом 5,5 килограммов. О необычном малыше в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Мальчик стал пятым ребенком в семье и открыл настоящую "богатырскую" неделю в роддоме.

Всего за несколько дней здесь родились сразу пять малышей, вес которых превысил четыре килограмма. Помимо рекордсмена, на свет появились Алим весом более 4,6 килограмма, девочка Ярослава с таким же весом, а также Савелий и Артем, которые тоже пополнили ряды новорожденных богатырей.