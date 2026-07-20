Путин утвердил особый статус профессии учителя

Российским учителям гарантировали новые меры поддержки. Указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе подчеркивается, что работа учителя обеспечивает развитие интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития педагогов в течение всего периода их работы.

Учителям, которые проработали в профессии не менее 25 лет, будет присваиваться звание "Ветеран труда". Педагогам дают право на бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. Для начинающих педагогов вводится обязательное наставничество, сроком не менее года. Также учителям гарантируется бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам. Педагогам гарантируется защита в случае угрозы их жизни и здоровью, связанной с профессиональной деятельностью.

Кабмин должен в течение полугода оптимизировать требования к нагрузке и режиму рабочего времени учителей. Кроме того, правительство разработает удостоверение единого образца, подтверждающее статус учителя.