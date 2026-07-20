В городе Ирбит Свердловской области мужчина вынужден жить в автомобиле вместе со своей собакой из-за затопления. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«В доме все вымокло, все надо убирать и сушить. Все поднято, так что спать негде», — рассказал пострадавший.

В интернете появилось видео, на котором мужчина рассказывает, как он справляется с последствиями паводка. На кадрах заметно, что он находится в автомобиле вместе со своей собакой. Также в машине присутствует небольшое количество вещей. Как говорит пострадавший, он живет в автомобиле уже три недели.

До этого стало известно, что в Свердловской области введен режим чрезвычайно ситуации из-за паводка. Сообщается, что уже пострадали 165 домов в 13 селах и деревнях. В самом Ирбите под водой оказались 156 приусадебных участков и несколько участков дорог. Местным жителям предложили перебраться в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что на Урале начались летние паводки.