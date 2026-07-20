Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с режиссером программы "КВН", вдовой бывшего руководителя КВН Александра Маслякова прошла 20 июля в закрытом формате на Троекуровском кладбище. После панихиды Маслякова была похоронена, сообщили ТАСС в ее окружении.

"По решению родственников прощание прошло в закрытом формате. Только для близких. Оно состоялось сегодня на Троекуровском кладбище. Похоронили Светлану Анатольевну там же, на Троекуровском", - сказала собеседница агентства.

Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет. Причиной смерти, как сообщили ТАСС в семье режиссера, стала длительная болезнь.