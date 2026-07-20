Артемий Лебедев назвал антипрививочников опасными для будущего России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что антипрививочники угрожают будущему страны. Своим мнением он поделился в обзоре новостей, опубликованном в VK.

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— Вот эти ребята реально представляют опасность для будущего страны. (...) Люди, которые не поставят прививку своим детям — вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться, — считает Лебедев.

Вокруг вакцинации есть ряд заблуждений, который побуждает некоторых людей отказываться от нее. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее ничем толком не обоснованы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

С момента пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году, по всему миру наблюдается стремительный рост количества случаев заражения различными инфекционными заболеваниями: корью, менингитом или желтой лихорадкой. Почему это произошло и как приостановить распространение вирусных инфекций, узнала «Вечерняя Москва».

Также главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, что при отсутствии прививки многие заболевания могут привести к тяжелым последствиям.