Адвокат Лурье ответила на слухи о продаже скандальной квартиры

Полина Лурье не собирается продавать квартиру в московских Хамовниках, за которую судилась с певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на ее адвоката Светлану Свириденко.

Ранее Mash сообщил, что Лурье якобы решила избавиться от квартиры и хочет продать ее за 200 млн рублей. Утверждалось, что она уже нашла возможного покупателя и ведет с ним переговоры. Женщина якобы так и не переехала в нее, но заказывала дизайн-проект и готовилась к ремонту.

«Полина квартиру не продает», — сказала Свириденко.

Напомним, что весной 2024 года мошенники обманом заставили Долину продать квартиру. Покупательница Полина Лурье заплатила 112 миллионов рублей, сделка прошла регистрацию, но Долина отказалась освобождать жилье, заявив, что действовала под давлением.

В марте 2025 года Хамовнический суд вернул право собственности певице, усомнившись в добросовестности покупательницы. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил это решение и оставил квартиру за Лурье как за добросовестным покупателем.