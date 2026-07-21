Жена актёра Бориса Щербакова рассказала о его состоянии

Татьяна Бронзова рассказала о состоянии здоровья своего супруга, народного артиста России Бориса Щербакова.

Несколько дней назад сын актёра Василий сообщил, что отец был планово госпитализирован, провёл несколько дней в больнице и уже находится дома.

«Сейчас всё нормально. Боря дома, чувствует себя хорошо», — рассказала жена в интервью aif.ru.

Проблемы со здоровьем преследуют актёра с 2023 года, когда он получил перелом шейки бедра из‑за падения в квартире. Щербакову потребовалось эндопротезирование сустава с последующим многомесячным восстановлением.

В феврале прошлого года он был госпитализирован в больницу с острым сердечным приступом. Исследования показали, что у артиста нестабильная стенокардия, появившаяся на фоне гипертонического кризиса.

С конца 2025 года в СМИ периодически появлялась информация об ухудшении состояния Щербакова. В связи с этим ему пришлось даже сократить количество выступлений. Актёр стал быстрее уставать и хуже переносить длительные выступления и съёмки.