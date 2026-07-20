Топ-менеджер Rambler&Co назвал главное конкурентное преимущество медиа будущего

В эпоху ИИ доверие становится ключевым критерием выбора.

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18 июля 2026 года исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в визионерской сессии «Будущее медиа или медиа в будущем. Образ–2035» в рамках деловой программы Российской креативной недели в Москве.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Делая ставку на количество, СМИ теряют в качестве и обрекают себя на роль фонового информационного шума. Аудитория устала от одинакового контента – ей нужны гиперперсонализация и человекоцентричность. В эпоху, когда ИИ берет на себя рутину производства и открывает безграничные возможности для творчества, главным конкурентным полем становится не скорость, а верификация и доверие. Устойчивость медиабренда будущего строится на балансе: интеллект машин дает масштаб, а человеческий суверенитет – качество. И именно этот симбиоз превращает доверие в главную валюту новой эры».

Спикеры обсудили аспекты производства контента в эпоху ИИ-трансформации. Участники сошлись во мнении, что технологический прорыв кардинально меняет бизнес-модель медиаиндустрии: генеративные нейросети уже сегодня берут на себя написание текстов, монтаж видео и озвучку, а стоимость производства контента стремится к нулю. Однако именно в этой парадоксальной ситуации – когда контент становится бесконечным, а инструменты его создания обесцениваются – на первый план выходит то, что невозможно алгоритмизировать: человеческое доверие.

В обсуждении также приняли участие президент Forbes Club Russia и директор по развитию Forbes Russia Дмитрий Озман, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа» Любовь Маляревская, руководитель видеонаправления проекта «ВЕДы» издания «Ведомости» Екатерина Малашенко. Модератором выступила заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям Единого центра креативной экономики АНО «Креативная экономика» Нелли Бадалян.

Российская креативная неделя – главное федеральное событие в сфере креативной экономики страны. С 2020 года мероприятие формирует визионерскую повестку, новые тренды, практические бизнес-решения, инвестиционные партнерства, проектирует совместные стратегии развития будущего страны в креативной экономике.