Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом

Роспотребнадзор заявил о рисках заражения легионеллезом при несвоевременной замене грязных фильтров в системах централизованного кондиционирования воздуха. Об этом говорится в сообщении ведомства. Федеральная служба обратила внимание на вспышку болезни в Нью-Йорке в районе Верхний Ист-Сайд. Всего было подтверждено 72 случая инфекции и два летальных исхода.

«Легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования... при несвоевременной замене загрязненных фильтров кондиционеров», - указали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, чтобы не допустить рисков возникновения болезни, ведется мониторинг качества воды в системе водоснабжения. Отмечается, что для профилактики заболевания необходимо регулярно чистить и дезинфицировать водные системы, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и подтекания.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые.