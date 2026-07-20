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Консультант Семенова: ИИ усилил недоверие между компаниями и кандидатами

Газета.Ru

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при поиске работы отразилось на рынке труда в России,а также усилило недоверие между компаниями и соискателями. Работодатели все чаще сомневаются в достоверности резюме кандидата, а новые сотрудники — с существенным различием обещаний и реальных условий. Об этом газете «Известия» сообщила директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone, карьерный консультант Оксана Семенова.

Названы главные причины роста недоверия между работодателями и соискателями
© Газета.Ru

Специалист подчеркнула, что одной из главных причин этой тенденции стало распространение генеративного ИИ. Сегодня соискатели все чаще используют нейросети как для улучшения структуры своего резюме, так и для преувеличения своих компетенций. Некоторые кандидаты приукрашивают свой опыт и навыки, а также преувеличивают достижения, которых в действительности даже может не быть.

По словам эксперта, такие несоответствия могут выявиться во время собеседования, проверки службы безопасности или испытательного срока. В итоге соискатель может столкнуться с отказом в трудоустройстве и нанести ущерб профессиональной репутации.

При этом Семенова отметила, что резюме, которые созданы с помощью ИИ, становятся все больше похожими друг на друга. На фоне этого кандидатам оказывается сложнее выделяться, особенно если у них нет реального опыта.

«Проблема не в том, что кандидаты используют ИИ. Проблема в том, что многие перестают добавлять собственный опыт, цифры и реальные достижения. В результате рекрутер получает десятки профессионально написанных, но практически неотличимых друг от друга резюме», — объяснила она.

Консультант также добавила, что работодатели сами влияют на снижения доверия. Зачастую компании описывают в вакансии идеальную корпоративную культуру и большие возможности для развития сотрудников. Однако это не всегда соответствует реальности и приводит к разочарованию специалистов.

При этом специалист подчеркнула, что сейчас профессиональная репутация постепенно становится более ценным активом, чем формальный опыт.

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