У погибших под Красноярском пчел не выявили заболеваний

Инфекционных и инвазионных заболеваний у пчел, погибших в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края, не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в службе по ветеринарному надзору края.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края около 30 млн пчел. Прокуратура начала проверку.

"Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований на исключение инфекционных и инвазионных болезней пчел. По результатам лабораторных исследований положительных результатов не выявлено", - сообщили в ведомстве.

По информации службы, с жалобами на гибель пчел обратились владельцы 23 пасек. "Отобраны пробы для проведения лабораторных исследований на предмет отравления пчел. Владельцы пасек рассматривают лабораторию, в которую будут отправлены пробы", - добавили в ведомстве.

Ранее кандидат биологических наук, апиолог, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский сообщал ТАСС, что причиной массовой гибели пчел могла стать обработка пестицидами полей и жаркая погода.