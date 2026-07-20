ВЦИОМ: Почти половина россиян играет в интеллектуальные игры

Почти половина россиян (46%) эпизодически играют в интеллектуальные игры. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Чаще всего люди выбирают шахматы (29%), затем популярны судоку (11%) и шашки (9%). При этом 37% игроков собираются для игры вместе с партнером или соперником, 18% играют дистанционно, а треть (33%) - один на один с программой или компьютером.

"За распространенностью интеллектуальных игр кроется нечто большее, чем мода на "умный" досуг, - прокомментировал для "РГ" итоги опроса председатель Научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов. - Соревнование, исход которого решает знание, мастерство и усилия, а не случай, будь то шахматы, судоку или квиз, пользуются устойчивой культурной легитимностью. С их помощью человек может выразить качества, которые общество признает его личной заслугой - логику, эрудицию, выдержку и креативность".

В интеллектуальные игры чаще играют образованные горожане, а вот доход почти не влияет на этот интерес. Также опрос ВЦИОМ показал дрейф форматов. Очная игра за одним столом лидирует, но постепенно уступает место дистанционным форматам, а кое-кто из игроков и вовсе предпочтет партию с программой. Социологи характеризуют такие игры как "фокусированное взаимодействие", позволяющее игрокам вместе отгородиться от повседневности невидимой мембраной. Технически такую "мембрану" вокруг себя может создать каждый без участия партнеров.