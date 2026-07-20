В Домодедове из-за ограничений не смогли приземлиться два самолета

Два самолета не смогли приземлиться минувшей ночью в московском аэропорту Домодедово из-за действовавших ограничений, связанных с безопасностью полетов. Об этом сообщили ТАСС в аэропорте.

"Два самолета не смогли приземлиться в Домодедово и были направлены на посадку в столичный аэропорт Внуково", - сказал собеседник агентства в справочной службе аэропорта.

Он отметил, что речь идет о рейсах из Грозного и Антальи, которые должны были прибыть в 01:20 и 02:20 мск соответственно. В свою очередь, во Внуково ТАСС подтвердили прилет данных рейсов. Информация также подтверждается и данными онлайн-табло обоих аэропортов.

Ранее Росавиация сообщала, что московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В этой связи ведомство отмечало возможность корректировки в расписании рейсов, поясняя, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Некоторое время назад Росавиация сообщила, что ограничения, вводившиеся в Домодедово, сняли.