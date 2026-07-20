Россиянам напомнили о праве отказаться от мусоропровода в доме

У россиян есть право отказаться от мусоропровода в доме ради чистоты, избавления от неприятных запахов и риска появления крыс и мышей. Однако речь идет об общедомовом имуществе, поэтому для этого понадобится согласие жильцов, сообщил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что избавление от мусоропровода предполагает несколько путей. Так, можно принять решение о консервации, которая предполагает сохранение конструкции и заваривание ковшей. Для этого необходимо получить минимум две трети голосов дома на собрании собственников. Кроме того, можно полностью демонтировать мусоропровод, но для этого придется добиться согласия 100% жильцов, предупредил Бондарь.

Он отметил, что так как зачастую сложно добиться единогласного одобрения, удобнее выбрать первый вариант и просто заварить люки. Но важно заранее продумать, как будет решаться вопрос в дальнейшем, подчеркнул эксперт.

«Людям нужно будет куда-то выбрасывать отходы, так что двору потребуется обустроенная площадка с контейнерами, — пояснил специалист. — Если её пока нет, придётся заранее согласовать место под уличные баки и договориться с компанией по вывозу бытовых остатков».

Обсудить вопросы относительно утилизации бытовых отходов Бондарь посоветовал на собрании жильцов, подчеркнув, что важно затронуть как саму блокировку ковшей, так и последующее снижение платы за содержание здания. Затем нужно оформить протокол и передать его в жилинспекцию. Коммунальщики после получения документов должны зачистить конструкцию и начать рассчитывать платежи по тарифу.

Важно учесть потребности всех соседей, в первую очередь – маломобильных жильцов, которым может быть тяжело выносить мусор. Также важно проконтролировать работу УК, чтобы новые платежки учитывали перерасчет и не включали в себя графу за обслуживание заблокированного объекта, заключил эксперт.

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