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ЖКХ-эксперт Бондарь: россияне могут законсервировать мусоропровод в доме

Газета.Ruиещё 2

У россиян есть право отказаться от мусоропровода в доме ради чистоты, избавления от неприятных запахов и риска появления крыс и мышей. Однако речь идет об общедомовом имуществе, поэтому для этого понадобится согласие жильцов, сообщил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Россиянам напомнили о праве отказаться от мусоропровода в доме
© Газета.Ru

Он пояснил, что избавление от мусоропровода предполагает несколько путей. Так, можно принять решение о консервации, которая предполагает сохранение конструкции и заваривание ковшей. Для этого необходимо получить минимум две трети голосов дома на собрании собственников. Кроме того, можно полностью демонтировать мусоропровод, но для этого придется добиться согласия 100% жильцов, предупредил Бондарь.

Он отметил, что так как зачастую сложно добиться единогласного одобрения, удобнее выбрать первый вариант и просто заварить люки. Но важно заранее продумать, как будет решаться вопрос в дальнейшем, подчеркнул эксперт.

«Людям нужно будет куда-то выбрасывать отходы, так что двору потребуется обустроенная площадка с контейнерами, — пояснил специалист. — Если её пока нет, придётся заранее согласовать место под уличные баки и договориться с компанией по вывозу бытовых остатков».

Обсудить вопросы относительно утилизации бытовых отходов Бондарь посоветовал на собрании жильцов, подчеркнув, что важно затронуть как саму блокировку ковшей, так и последующее снижение платы за содержание здания. Затем нужно оформить протокол и передать его в жилинспекцию. Коммунальщики после получения документов должны зачистить конструкцию и начать рассчитывать платежи по тарифу.

Важно учесть потребности всех соседей, в первую очередь – маломобильных жильцов, которым может быть тяжело выносить мусор. Также важно проконтролировать работу УК, чтобы новые платежки учитывали перерасчет и не включали в себя графу за обслуживание заблокированного объекта, заключил эксперт.

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