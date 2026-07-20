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В Госдуме решили распространить понятие "одинокий родитель" на полные семьи

ТВ Центриещё 1

В Семейный кодекс надлежит включить новую статью: "Осуществление родительских прав одиноким родителем". С такой инициативой выступили в Государственной думе, особо подчеркивая, что социальные гарантии и меры поддержки должны быть распространены и на родителей, которые по документам не числятся одиночками, но фактически выполняют все родительские обязанности самостоятельно.

В Госдуме решили распространить понятие "одинокий родитель" на полные семьи
© ТАСС

Как пояснил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "надо оценивать положение семьи по реальной жизненной ситуации". В некоторых семьях один из родителей не принимает никакого участия в жизни ребенка, однако формально второй родитель, несущий на себе всё бремя домашних забот, не является одиночкой — в свидетельстве о рождении ребенка значатся и мама, и папа. Такие россияне не вправе получать поддержку от государства.

Однако "мы обязаны защищать наших детей и протягивать руку помощи тем, кто в этом реально нуждается", заявил парламентарий. Он предложил признавать одиноким того родителя или усыновителя, который "фактически самостоятельно осуществляет воспитание, содержание, развитие ребенка и защиту его прав и законных интересов в случае уклонения другого родителя от осуществления родительских прав и исполнения родительских обязанностей".

При этом неясно, как будут доказывать фактический статус таких условных родителей-одиночек. В предлагаемом законопроекте говорится, что уклонение второго родителя от обязанностей подтверждается в порядке, который должно определить правительство, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить право некоторых граждан работать дистанционно, если такой формат допускается характером работы. Авторы этой инициативы указывали, что одиноким родителям, как и многодетным родителям, а также обладателям родственников-инвалидов, тяжело совмещать присутственную работу с уходом за членами семьи.

Кроме того, группа парламентариев во главе с Юрием Афониным разработала законопроект о приоритетном праве родителей-одиночек, имеющих детей в возрасте до 14 лет, уходить в оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное для них время. Авторы инициативы указывают, что при наличии в семье двух родителей проще изыскать возможность хотя бы одному из них съездить с ребенком отдохнуть во время летних каникул. Если же ребенка растит один родитель, организация отпуска становится намного сложнее.