В Госдуме решили распространить понятие "одинокий родитель" на полные семьи

В Семейный кодекс надлежит включить новую статью: "Осуществление родительских прав одиноким родителем". С такой инициативой выступили в Государственной думе, особо подчеркивая, что социальные гарантии и меры поддержки должны быть распространены и на родителей, которые по документам не числятся одиночками, но фактически выполняют все родительские обязанности самостоятельно.

Как пояснил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "надо оценивать положение семьи по реальной жизненной ситуации". В некоторых семьях один из родителей не принимает никакого участия в жизни ребенка, однако формально второй родитель, несущий на себе всё бремя домашних забот, не является одиночкой — в свидетельстве о рождении ребенка значатся и мама, и папа. Такие россияне не вправе получать поддержку от государства.

Однако "мы обязаны защищать наших детей и протягивать руку помощи тем, кто в этом реально нуждается", заявил парламентарий. Он предложил признавать одиноким того родителя или усыновителя, который "фактически самостоятельно осуществляет воспитание, содержание, развитие ребенка и защиту его прав и законных интересов в случае уклонения другого родителя от осуществления родительских прав и исполнения родительских обязанностей".

При этом неясно, как будут доказывать фактический статус таких условных родителей-одиночек. В предлагаемом законопроекте говорится, что уклонение второго родителя от обязанностей подтверждается в порядке, который должно определить правительство, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить право некоторых граждан работать дистанционно, если такой формат допускается характером работы. Авторы этой инициативы указывали, что одиноким родителям, как и многодетным родителям, а также обладателям родственников-инвалидов, тяжело совмещать присутственную работу с уходом за членами семьи.

Кроме того, группа парламентариев во главе с Юрием Афониным разработала законопроект о приоритетном праве родителей-одиночек, имеющих детей в возрасте до 14 лет, уходить в оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное для них время. Авторы инициативы указывают, что при наличии в семье двух родителей проще изыскать возможность хотя бы одному из них съездить с ребенком отдохнуть во время летних каникул. Если же ребенка растит один родитель, организация отпуска становится намного сложнее.