В Севастополе ввели QR-коды для заправки баллонов газом

В Севастополе начнут продажу пропан-бутана по QR-кодам.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня можно будет получить небольшое количество QR-кодов на покупку пропан-бутана. Подавайте заявки сейчас», — написал глава города.

Развожаев добавил, что рассылка QR-кодов начнется с 22:00 мск. При этом заправка газа будет доступна только на автозаправочной станции на Городском шоссе. Водители смогут заправить максимум 40 литров топлива, уточнил губернатор.

14 июля в Севастополе временно разрешили отпуск топлива в канистры, чтобы можно было заправить домашние генераторы. Развожаев напомнил, что с 15 июля продажа топлива будет производиться по QR-кодам. Стандартный лимит составляет 20 литров. 40 литров можно залить лишь на четырех заправках города.

В этот же день Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен.