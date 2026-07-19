Сибиряков предупредили о массовом распространении непарного шелкопряда

Сибирские регионы столкнулись с нашествием непарного шелкопряда — огромные бабочки залетают в квартиры и устраивают кладки в укромных местах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, размах крыльев бабочек достигает 8-9 см. Насекомые залетают в жилье через открытые окна и балконные двери, откладывают сотни яиц в укромных, тихих, темных местах — за шторами, на мебели, под подоконниками, в шкафах с одеждой и даже в бельевых корзинах.

По словам экспертов, волоски, при помощи которых самки маскируют гнезда, могут вызвать аллергию, зуд и першение в горле у чувствительных людей. В связи с этим, медики советуют тщательно осматривать квартиры, дома, проводить обработку жилых помещений от насекомых.

Ранее сообщалось, что специалисты в настоящее время проводят масштабную обработку лесов. В частности, провели необходимые акции в Новосибирской, Тюменской и Омской областях, а также в Республике Алтай и Тыве.

Вместе с тем, гусеницы непарного шелкопряда уже повредили порядка миллиона гектаров лесов, съели яблони, сливы, смородину на дачных участках многих сибиряков, начали проникать в квартиры горожан.

Ученые связали нашествие шелкопряда с несколькими факторами: миграцией вредителя из соседних регионов, засушливыми годами и мягкими зимами, которые способствуют выживанию популяции.

По словам исследователей, массовые вспышки численности непарного шелкопряда носят циклический характер и могут длиться до трёх-четырёх лет. Помимо этого, в регионах выявлены очаги сибирского шелкопряда, а также шелкопряда-монашенки, соснового и дубового темнокрылого.