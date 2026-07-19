Что делать, если часто звонят мошенники: чек-лист от эксперта

Телефонные мошенники активизировались на фоне курортного сезона, досаждают потенциальным жертвам постоянными звонками, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. На фоне этого, добавил он, россиянам следует предпринять ряд обязательных шагов, пишет РИА Новости.

По его мнению, жуликов привлекают яркие посты в соцсетях о командировках, дорогих покупкам, билетах. Следовательно, уточнил он, россиянам необходимо перестать хвастаться, публиковать на своих страницах яркие посты о путешествиях и приобретениях.

Эксперт напомнил, что у граждан РФ есть возможность через «Госуслуги» установить самозапрет на кредиты и займы, запретить операции с недвижимостью без личного участия собственника, проверить количество сим-карт.

Кроме того, отметил Щербаченко, необходимо использовать антиспам-сервисы — технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков.

Специалист также порекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на всех сервисах, сайтах и порталах, которые позволяют это сделать, и установить везде разные сложные пароли, содержащие не менее 12-14 символов.