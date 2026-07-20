На Урале исчезли комары из-за проливных дождей и аномальной жары

В этом году на Западном Урале почти незаметно комаров. По мнению ученых, кровососы пережидают непогоду - затяжные ливни и жару, - прячась в лесной подстилке.

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В обычное время комары откладывают яйца после дождей в лужах, и вскоре, через 7-10 дней, на свет появляются новые насекомые. И разом вылетевшие на охоту комариные тучи создают впечатление, что их внезапно стало очень много.

Но в этом году ситуация изменилась. Ливни и следующая за ними жара неблагоприятно действуют на комаров. Капли дождя сбивают их на лету, на крыльях у насекомых оседает влага, что сбивает их с ориентации. Повсюду сырость, комарам негде присесть, и они укрываются в листьях, лесной подстилке или на нижних ветках деревьев и кустарников.

Как пояснила эксперт из Пермского Политеха Мария Комбарова, жара тоже губительна для кровососов. При этом они быстро высыхают, и потому комары избегают открытых мест и активны по вечерам или в моменты прохлады, когда нужно успеть отложить яйца.

Последние четыре года в Пермском крае отмечалось жаркое лето, и популяция комаров снизилась. На уменьшение их численности влияет и человеческий фактор. Во время дождей с полей смываются инсектициды и гербициды. Личинки комаров крайне чувствительны к чистоте воды, и изменение ее состава для них губительно.

Еще один мощный регулятор - естественные враги: лягушки, жабы, стрекозы, стрижи, ласточки и особенно летучие мыши. Одна летучая мышь может за ночь поймать от трех до десяти тысяч комаров. Пик суточной активности насекомых приходится примерно на 23 часа, когда прохладно и нет солнца, кстати, в это же время выходят на охоту и земноводные.

Мария Комбарова отметила, что комары занимают важное место в пищевых цепях, сокращение численности неизбежно сказывается на всех, кто ими питается. В первую очередь страдают рыбы, для которых личинки служат основой рациона. Отсутствие комаров негативно сказывается и на численности насекомоядных птиц: трясогузок, славок, горихвосток, зарянок. Одновременно уменьшается количество естественных врагов, а вслед за этим возрастает численность слизней, гусениц и других вредителей, повреждающих леса, огородные культуры и сельхозпосадки.

Сейчас же комары просто пережидают неблагоприятный период в укрытиях и вернутся к обычной жизни, как только природные условия стабилизируются.