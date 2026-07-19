Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) всё чаще диагностируют у женщин 20–40 лет. Тренд связан с гормональной разбалансировкой организма, стрессом и зависимостью от соцсетей, сообщает SHOT.

Психотерапевты говорят, что раньше СДВГ считался «детским» диагнозом, но теперь его все чаще обнаруживают у женщин молодого и среднего возраста.

Крупные медицинские организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), подтверждают, что СДВГ не проходит с возрастом. Симптомы просто маскируются под тревожность, выгорание или перфекционизм.

Медики отмечают, что в возрасте 20–40 лет женщина сталкивается с огромным ростом бытовой и профессиональной нагрузки. Это карьера, быт, рождение детей, планирование бюджета.

Что такое СДВГ и как жить с дефицитом внимания

Кроме того, при снижении уровня эстрогена падает уровень дофамина, отвечающего за внимание. Дополнительную нагрузку создают соцсети и бесконечный просмотр коротких видеороликов.

Среди основных симптомов СДВГ — сложности с концентрацией, забывчивость, импульсивность и проблемы с организацией дел.