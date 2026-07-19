Названа причина смерти телеведущего Сергея Шолохова

Телеведущий, кинокритик Сергей Шолохов умер после продолжительной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в окружении журналиста.

О смерти Шолохова стало известно в субботу, 18 июля. Подробности не назывались. Также пока неизвестна дата похорон.

«Сережа был очень плох в последние годы. Он долго болел», — отметил источник.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Свою карьеру он начал на Ленинградском телевидении в 1987 году. Широкую известность ему принесли программы «Пятое колесо» и «Тихий дом».

Телеведущий освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа.

Один из знакомых Шолохова рассказал, что телеведущий стал чаще болеть после смерти жены Татьяны Москвиной в 2022 году, а незадолго до смерти пожаловался, что в его московской квартире некому поливать цветы.