В Красноярском крае после обработки полей химикатами погибли порядка 600 пчелосемей — от 20 до 30 млн пчел, в зависимости от породы (вида) насекомых, условий содержания и ряда других факторов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Пасечники Большемуртинского района уточнили, что причиной стала обработка соседних рапсовых полей сильнодействующими пестицидами. По их словам, аграрии не предупредили соседей заранее, за 5–10 дней до процедуры, как того требует закон.

По данным канала, пчеловоды подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело.

По подсчетам журналистов, основанных на статистике рынка, потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн продукции. Соответственно, ущерб пасечников только по меду составил ориентировочно от 3,6 млн рублей (при оптовых продажах по самой низкой цене) до 12,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в последние годы в Алтайском и Красноярском краях, Рязанской, Томской, Курской, Орловской, Липецкой областях, в Башкирии и Татарстане.

Практически во всех случаях причиной называлась обработка рапса, подсолнечника или зерновых инсектицидами во время лёта пчёл либо без надлежащего уведомления.

В связи с этим, в 2024 году требования к применению пестицидов были существенно ужесточены. Так, фермерам предписали заранее уведомлять пчеловодов, чьи пасеки находятся в радиусе до 7 км от обрабатываемых участков.

Согласно закону, уведомление должно быть сделано не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до обработки (кроме чрезвычайных ситуаций).

В 2025 году Верховный суд подтвердил, что фермеры должны предупреждать пчеловодов об обработке полей минимум за пять дней.

В высшей судебной инстанции подчеркнули, что старые ведомственные инструкции, допускавшие двухдневное уведомление, применяться не должны. Это решение значительно усилило позиции пасечников в подобных спорах.