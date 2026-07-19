Калужский аэропорт снова закрыт на фоне атак БПЛА

В аэропорту Калуги (Грабцево) вновь введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном канале. Мера, как уточнили в ведомстве, необходима для обеспечения безопасности полётов. Информация о предполагаемом времени снятия ограничений на данный момент не поступала.

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Это уже не первое ограничение работы калужской воздушной гавани за последние дни. Ранее, 17 июля, аэропорт уже приостанавливал работу, а на следующий день, 18 июля, ограничения были сняты, и аэропорт возобновил приём и отправку рейсов. Нынешнее возобновление ограничений происходит на фоне сохранения угроз, связанных с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов, которые в последнее время фиксируются в ряде регионов Центральной России.

В связи с введёнными ограничениями возможны задержки и перенаправление рейсов на запасные аэродромы. Пассажирам, планирующим вылет из Калуги или прибытие в неё, рекомендуется внимательно следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и официальных сайтах авиакомпаний. В Росавиации подчеркнули, что все меры принимаются исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ситуация в калужском аэропорту остаётся на контроле у экстренных служб и оперативных групп. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Ожидается, что работа аэропорта будет восстановлена в штатном режиме после стабилизации обстановки.