В Японии назвали главную причину стресса у домашних кошек

Домашние кошки — нежные и нервные создания, стресс может возникнуть у них даже при небольших изменениях в облике хозяина, рассказала доцент токийского университета Софии (Sophia University) Ацуко Сайто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в начале июля российские СМИ опубликовали результаты исследований, проведенных зоологами. Согласно данным ученых, в России в последние годы резко вырос спрос на успокоительные препараты для домашних кошек.

Журналисты попросили японского эксперта раскрыть, по какой причине питомцы могут испытывать стресс, что их тревожит, беспокоит.

«Есть исследования, показывающие, что продолжение нежелательного для кошки контакта может быть связано с повышением уровня гормонов стресса. Кошки сильно различаются индивидуально: одни любят телесный контакт, другие предпочитают сохранять определенную дистанцию», — уточнила Сайто.

По ее словам, эта тенденция была хорошо заметна во время пандемии COVID-19, когда люди перешли на удаленный формат работы и стали чаще и дольше контактировать с домашними животными.

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Ученая пояснила, что кошки в этот период изменили активность, стали чаще вылизываться, осуществлять другие компульсивные действия.

Сайто подчеркнула, что если кошка отстраняется, прижимает уши, сильно машет хвостом и показывает другие признаки неудовольствия, важно не продолжать контакт насильно, а уважать волю животного.

Ранее сообщалось, что в России, по данным на 2023 год, насчитывалось около 49,2 млн домашних и порядка 2,8 млн безнадзорных кошек.