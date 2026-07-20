Музаев: В последующие годы ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

В последующие годы единый государственный экзамен в России будет стартовать не ранее 1 июня. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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— На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию, — цитирует его ТАСС.

До этого глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов также утверждал, что число написанных на 100 баллов работ ЕГЭ-2026 составило более 10 тысяч. Он добавил, что 25 лет назад Единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что более 10 тысяч столичных школьников улучшили свои результаты ЕГЭ по одному из выбранных предметов в дополнительные дни основного периода, которые прошли 8 и 9 июля.

Тем временем более 100 выпускников школ Подмосковья, набравших 200 и более баллов на ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. В этом году сразу два школьника набрали максимальные 400 баллов.