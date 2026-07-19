В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане

В Чувашии пятерых детей доставили в больницу из-за отравления угарным газом после посещении бани. Состояние детей удовлетворительное, сообщил Минздрав республики в "Максе".

"В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным министерства, состояние детей оценивается как "удовлетворительное с положительной динамикой", угрозы для жизни нет.