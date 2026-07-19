Гендиректор "Вкусно - и точка" составил портрет типичного посетителя сети

Большинство посетителей ресторанов сети "Вкусно - и точка" составляют люди старше 25 лет, при этом доля мужчин и женщин среди гостей равна, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Олег Пароев.

"К нам ежедневно приходит почти 2 миллиона человек по всей стране и, конечно, как компания, у которой все основано на исследованиях, мы изучили и портрет гостя. В нашем случае, разделение практически ровное: 50% гостей - это мужчины и 50% - женщины, в основном люди старше 25 лет, около 20% - молодежь, у половины наших гостей есть дети до 18 лет", - поделился глава сети.

Отвечая на вопрос о снижении интереса молодежи к фастфуду, Пароев отметил, что не считает корректным говорить о сокращении посещаемости со стороны этой аудитории. По его словам, молодые люди остаются важной, но более требовательной категорией гостей, которую необходимо постоянно удивлять. Он добавил, что у компании есть продукты, ориентированные на подростков и молодежь.

"Важно учитывать, что в то же время у этой аудитории ограниченный бюджет и широкий выбор - им сложнее решить, куда сходить сегодня", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 20 июля в 10:00 мск.