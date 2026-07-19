Депутат предрек исчезновение бесконечной ленты новостей в соцсетях

Соцсети по всему миру столкнутся с жесткими ограничениями. Таким прогнозом поделился с ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

"Мы сейчас видим аккуратный закат различных социальных сетей.

По всему миру пошла волна ограничений", — сообщил депутат. По его словам, пока эти ограничения касаются только детей и подростков до 14-16 лет. Однако "рано или поздно" по этому пути пойдет вся планета. Свинцов пояснил, что это будут жесткие требования регуляторов к платформам, которые приведут к исчезновению бесконечной ленты новостей и ограничат возможности скроллинга коротких видео.

"То есть пять минут лента [новостей] работает, потом лента перестает работать на несколько часов", — отметил депутат.

До этого депутат Свинцов призвал российских властей идти по пути "жесточайшего ограничения" в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве. По его мнению, в том числе важно принять "непопулярные" у пользователей интернета меры и запретить заходить в соцсети детям до 14 лет. Также он считает необходимым ввести обязательную верификацию аккаунтов через "Госуслуги" и блокировать фейковые страницы.