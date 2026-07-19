В РФ изменятся правила проведения всероссийской олимпиады школьников

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа о внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В настоящее время проект приказа находится на общественном обсуждении. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"С 1 сентября 2026 года во всероссийской олимпиаде школьников произойдут изменения", - говорится в сообщении.

Изменения могут коснуться правил удаления за нарушения: участник, удаленный с олимпиады, может лишиться права дальнейшего участия по любому предмету в текущем году. Возможный запрет на пронос средств связи и электронно-вычислительной техники расширен на все этапы олимпиады, включая школьный и муниципальный.

Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы - им придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа. Предлагаемые изменения в настоящий момент находятся на обсуждении, по результатам которого будет принято решение о целесообразности их включения в действующий Порядок ВсОШ.