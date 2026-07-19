19 июля: какой праздник отмечают в России и мире

19 июля в России отмечается День Москвы-реки, а также праздник пирожков с малиновым вареньем. В мире вспоминают о важности дружбы и о том, как ценно заводить новых приятелей даже в солидном возрасте. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 июля и какие приметы соответствуют этому дню.

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Праздники в России

День металлурга

День металлурга в России — праздник с переходящей датой, отмечается каждое третье воскресенье июля. В 2026 году празднование приходится на 19 июля.

Праздник в честь представителей металлургической отрасли учредили в Советском Союзе, чтобы подчеркнуть заслуги металлургов в Великой Отечественной войне и в послевоенном восстановлении экономики. 28 сентября 1957 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, который постановил отмечать День металлурга в третье воскресенье июля.

Праздник широко отмечают в России, особенно в городах, где металлургические предприятия считаются градообразующими. Поздравления в этот день принимают плавильщики, нагревальщики, разливщики, инженеры и другие специалисты, занятые в металлургии.

День Москвы-реки

19 июля отмечается день главной водной магистрали российской столицы — Москвы-реки. Ученые Москву. Самая узкая часть реки — неподалеку от Кремля, а самая широкая проходит вблизи стадиона «Лужники». В самой глубокой части Москва-река доходит до 14 метров.

День пирожков с малиновым вареньем

С 2015 года 19 июля в России отмечают неофициальный, но вкусный праздник — День пирожков с малиновым вареньем. В честь праздника принято печь угощения с этой ароматной летней ягодой и делиться ими с друзьями и близкими. Кстати, в России есть еще и День малинового варенья, но отмечается он 16 августа.

Праздники в мире

День новых друзей

Еще один из неофициальных, но важных праздников мирового масштаба — День новых друзей, который отмечается 19 июля. Родом это торжество из США, где его празднуют еще и 19 октября, и 19 января.

Этот день призван напомнить взрослым людям о ценности дружбы, ведь именно она является большой поддержкой во многих жизненных начинаниях. День новых друзей — отличный повод осознать, что иногда стоит лишь вновь по-детски посмотреть на мир — и найти друга будет не так сложно, как кажется.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 июля

Международный день ретейнера; Праздник клюканий.

Какой церковный праздник 19 июля

Празднование Собора Радонежских святых

19 июля православные христиане Радонежской земле, — территории, которая сейчас занимает одновременно часть и Московской, и Владимирской областей и является одним из центров русского православия.

Дату установили в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которого считают основателем монастыря, впоследствии ставшего Троице-Сергиевой лаврой. А также в честь последователей Сергия — иконописца Андрея Рублева, монаха-воина Александра Пересвета.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 июля

Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией матери; День памяти преподобного Сисоя Великого; День обретения мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской.

Приметы на 19 июля

Если 19 июля дождливо, то и вся осень будет такой. Если заметили первые желтые листья на деревьях — осень и зима будут ранними. Если утром пройтись по росе босиком — здоровье укрепится, а болезни отступят.

Кто родился 19 июля

19 июля — день рождения одного из главных поэтов творческого направления футуризм Владимира Маяковского. Мало кто знает, но в жизни поэт был очень мнительным человеком и страшно боялся бактерий — дело в том, что его отца не стало после заражения от укола иглой для сшивания документов, и в итоге Маяковский всю жизнь избегал иголок и булавок, а также постоянно мыл руки.

Поэт прославился не только стихами и поэмами вроде «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и «Нате!», но и сложным характером. Он постоянно ввязывался в незаконные акции, например, его подозревали в пособничестве женщинам — политическим каторжанкам из Новинской тюрьмы в Москве. Будучи несовершеннолетним, Маяковский даже отсидел 11 месяцев в «Бутырке» — за словесные провокации и драки во время судебных процессов.

Легендарный советский и российский актер воплотил на экране и в театре сотни ролей, однако самая первая киноработа едва не стала для него последней: это была картина «Неотправленное письмо». Съемки велись в течение восьми месяцев в тайге, режиссер Михаил Калатозов заставлял актеров подолгу находиться на 20-градусном морозе и кричать, чтобы перебить ветер. Тогда Ливанов сорвал голос, две недели молчал, а потом навсегда заговорил с хрипотцой. Актер посчитал, что на этом его карьере конец, но оказалось, что это только начало.

Необычный хриплый голос открыл ему новые способности — например, в озвучании мультфильмов. Голосом Ливанова говорят Карлсон, Крокодил Гена, Удав и еще десятки любимых героев. Кроме того, он — заслуженный Шерлок Холмс: британская королева Елизавета II даровала советскому актеру Орден Британской империи за создание самого близкого к оригиналу образа сыщика.

Кто еще родился 19 июля

Сэмюэл Кольт (1814-1862) — американский оружейник; Эдгар Дега (1834-1917) — французский художник; Александр Ширвиндт (1934-2024) — советский и российский актер; Бенедикт Камбербэтч (50 лет) — британский актер; Вахтанг Кикабидзе (1938-2023) — советский и грузинский певец и актер.