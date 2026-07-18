Умер журналист Сергей Шолохов, создавший с Курехиным мем «Ленин — гриб»

Советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Дату и место церемонии прощания объявят позже Об этом в субботу, 18 юиля, сообщил его пасынок Всеволод Москвин в социальных сетях.

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Сергей Шолохов родился в 1958 году в Ленинграде. Он окончил филологический факультет ЛГУ и аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, получив степень кандидата искусствоведения. Широкую известность ему принесла работа на Ленинградском телевидении, в частности, ведение публицистической программы «Пятое колесо».

Особую популярность получил выпуск 1991 года, подготовленный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным и известный как «Ленин — гриб». Эта псевдодокументальная передача стала не только одним из самых узнаваемых телевизионных феноменов постсоветского периода.

Шолохов с 1991 года был автором и ведущим программы о кино и культуре «Тихий дом». Он регулярно освещал крупные международные кинофестивали, входил в состав жюри киносмотров и продюсировал документальные фильмы о выдающихся режиссерах, включая Алексея Германа, Никиту Михалкова и Алексея Балабанова.

Кроме того, он сыграл небольшую роль в последней картине Балабанова «Я тоже хочу» Шолохов. В разные годы он занимал пост заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», работал приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководил продюсерским центром «Петербург — Культура».