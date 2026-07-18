В Роспотребнадзоре напомнили, как вести себя в жаркую погоду

Чтобы сберечь здоровье во время жаркой погоды, надо ограничить пребывание на открытом солнце, соблюдать питьевой режим и правильно питаться, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Так, в жару лучше ограничить пребывание на открытом солнце, особенно в период его максимальной активности: с 11 до 17 часов. На улице надо носить головной убор, в одежде - отдавать предпочтение легким изделиям из натуральных тканей светлых тонов.

Важно соблюдать питьевой режим в знойную погоду. Так, чтобы избежать обезвоживания, увеличивайте потребление жидкости до 1,5 - 2,5 литра в сутки, пейте воду, чай и морсы. Пить надо часто и небольшими глотками.

Полностью исключите алкоголь и сладкую газировку, ведь они усиливают жажду и нагрузку на сердце.

Тем, у кого есть заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, лучше проконсультироваться с врачом по поводу питьевого режима.

Пища в жару должна быть легкой и менее калорийной, чем обычно. Жирные, жареные, копченые блюда стоит заменить овощами, фруктами, рыбой и холодными супами.

Кроме того, рекомендуется принимать прохладный душ в течение дня.