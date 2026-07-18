Мать и дочь в Ростове-на-Дону родили с разницей в один день

В одной из клинических больниц Ростова-на-Дону 43-летняя Елена и ее 24-летняя дочь Кристина стали мамами с интервалом в одни сутки. Обеим женщинам было проведено плановое кесарево сечение на 39-й неделе беременности.

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Так, 6 июля у Елены родилась дочь Екатерина, а 7 июля у Кристины появилась на свет Виктория. После операции мать и дочь оказались в одной палате, где поддерживали друг друга в первые дни восстановления. По словам Елены, она долго мечтала о рождении третьего ребенка и одновременно молилась о том, чтобы ее старшая дочь стала матерью.

— Мы друг другу помогали. После операции с трудом вставали, но нужны были детям, поднимались по очереди сразу к двоим. Внучечка оказалась громче. Но тетя Катя, как и положено, старше племянницы Вики, пусть всего на сутки, — передает слова ростовчанки «КП».

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