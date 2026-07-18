Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с клопами в Домодедово

Роспотребнадзор по Московской области выдал предписание собственнику массажных кресел в аэропорту «Домодедово» из-за истории с укусом клопа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты уточнили, что накануне в управление поступила информация из здравпункта воздушной гавани об укусе клопа.

Один из пассажиров, пояснили в пресс-службе, пожаловался, что находясь в массажном кресле в зале ожидания на 2-м этаже, заметил на своей одежде клопа.

«15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей стали жаловаться на последствия «знакомства» с клопами в Домодедово. Один из пассажиров показал кадры с характерными укусами на руках, другие признались, что заметили насекомых прямо на одежде.

Вместе с тем, по словам экспертов, случаи появления насекомых в зонах ожидания одного из крупнейших транспортных узлов страны очень редки — санитарные службы быстро реагируют даже на единичные жалобы, требуют от арендаторов коммерческих площадей строгого соблюдения норм чистоты и гигиены.