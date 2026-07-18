Стало известно, кто получит многомиллионное наследство Масляковых

Солидное, многомиллионное наследство, оставшееся после основателя КВН Александра Маслякова и его жены, режиссера КВН Светланы Масляковой, получит их сын — Александр Масляков-младший, владелец ООО «ТТО АМиК». Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Светлана Анатольевна Маслякова скончалась в пятницу, 18 июля, через год и десять месяцев после смерти супруга.

После Масляковых остались квартира в центре Москвы на Смоленской набережной и дом в элитном поселке на Рублевке площадью 654 «квадрата» на участке 36 соток. По закону, элитная недвижимость перейдет их сыну Александру Александровичу, основному наследнику, отметили журналисты.

Авторы статьи уточнили, что наследникам не придется делить доходы от КВН, разбираться в долях, процентах и документах — старшее поколение семьи Масляковых в начале 2024 года передало все свои акции младшему.

В итоге, Александр Александрович, «Сан Саныч», как его зовут коллеги, стал единственным владельцем компании.

Напомним, что ООО «АМиК» принадлежит проект КВН в целом. Специалисты компании снимают и продают телеканалам для трансляций игры КВН, фестивалей и других проектов. Компания также получает взносы от ряда региональных и центральных лиг клуба, доходы от собственных торговых марок.