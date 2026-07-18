Пассажиры пожаловались на клопов в массажных креслах аэропорта Домодедово

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Пассажиры аэропорта Домодедово пожаловались на массажные кресла, в которых, по их словам, обнаружили клопов. О произошедшем сообщили очевидцы и блогер Раван.

По его словам, во время оплаченного сеанса массажа он заметил, что люди быстро покидают соседние кресла. Один из пассажиров показал блогеру следы укусов на плече и предплечье, которые, как утверждается, появились после использования кресла.

С похожей ситуацией столкнулась и читательница издания по имени Полина. По ее словам, она вместе с матерью воспользовалась массажными креслами рядом с зоной фуд-корта во время задержки рейса.

После отдыха, как утверждает девушка, они обнаружили многочисленные укусы, а одежда оказалась испачкана кровью и насекомыми. Из-за этого, по ее словам, рубашку пришлось выбросить, передает Telegram-канал «112».

Клещи переносят много заболеваний, опасных для собак, а вот кошки практически не болеют от их укусов, из-за чего многие владельцы делают неправильный вывод: якобы кошкам обработка не нужна. Почему кошек все же важно защищать от клещей, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.