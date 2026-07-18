Внебрачного сына Жириновского через суд выселяют из элитного коттеджа политика

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Внебрачному сыну Владимира Жириновского Олегу Эйдельштейну грозит выселение из коттеджа политика, где он проживает уже несколько лет. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, инициатором судебного разбирательства стал признанный сын Жириновского Давид Гарсия (ранее Игорь Лебедев). Он требует выселить Эйдельштейна и уже выставил дом в Дарьине на продажу. Сам Олег продолжает жить в особняке, где, по его словам, сохраняет музей отца.

— По совершенно формальным основаниям Олега Жириновского лишили возможности называться сыном своего отца, — заявил адвокат Эйдельштейна Сергей Волошин.

Эйдельштейн утверждает, что при жизни Жириновский передал ему недвижимость, однако оформить наследственные права ему пока не удалось. Судебные споры по этому вопросу продолжаются с 2022 года, а окончательное решение теперь ожидается от Конституционного суда, передает Telegram-канал.

Сын основателя партии ЛДПР и политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн ранее рассказал, что затаил обиду на журналистку Ксению Собчак из-за ее отказа сделать с ним новое интервью.