Мишустин назначил Михаила Данилова ректором САФУ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Михаила Данилова ректором Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. М. В. Ломоносова в Архангельске, сообщает пресс-служба кабмина.

"Ректором Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова стал Михаил Данилов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Михаил Данилов родился в 1979 году в Саратове. Окончил Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Российский государственный торгово-экономический университет. Изучал политологию, финансы и юриспруденцию.

Свою трудовую и научную деятельность начал в 2001 году в Саратовском госуниверситете. Работал на руководящих постах в администрации городов Саратов и Урай, а также в правительстве Республики Марий Эл. Кроме того, несколько лет занимался проблемами развития образования в Саратовской области.

В мае 2025 года Михаил Данилов был назначен исполняющим обязанности ректора Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.