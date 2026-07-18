Называющий себя сыном Абдулова мужчина захотел встретиться с дочерью актёра

Музыкант Сергей Шиподько, лидер группы «Паровоз до Кубы», вновь заявил, что может быть сыном народного артиста России Александра Абдулова. По словам артиста, сейчас он мечтает познакомиться с дочерью актёра Евгенией, которую считает своей предполагаемой сестрой.

«Мечтаю встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией, которой уже 19 лет. Я бы очень хотел познакомиться с Женей. Надеюсь, в этом мне помогут мои московские друзья», — приводит слова музыканта MK.RU.

52-летний Шиподько рассказал, что за последние годы прошел несколько ДНК-тестов, однако их результаты оказались противоречивыми. Один анализ не подтвердил родство, другой выявил частичные совпадения, которые, по словам музыканта, могут косвенно указывать на семейную связь. Теперь он намерен пройти ещё одну генетическую экспертизу.

Музыкант подчеркивает, что не претендует на наследство Александра Абдулова. По его словам, главная цель — узнать правду о своем происхождении и наладить отношения с возможными родственниками.

В качестве аргументов Сергей приводит не только результаты исследований, но и мнение людей, лично знавших актёра. Он утверждает, что о своем родстве ему рассказывала мать, а актёр Георгий Мартиросьян и племянница Абдулова отмечали их внешнее сходство. Кроме того, Шиподько заявил, что недавно взял творческий псевдоним Абдулов — как дань памяти знаменитому артисту.

Ранее вдова Александра Абдулова завела отношения с бизнесменом, который намного старше.