Япония с августа возобновит студенческие стажировки в РФ

МИД Японии планирует с августа возобновить направление студентов на краткосрочные стажировки в Россию, которые были прерваны из-за пандемии и санкционной политики, сообщает газета Asahi. Токио намерен сохранять общий курс на продолжение санкций в отношении РФ, но при этом частично восстанавливает гуманитарные контакты. Для японских студентов это открывает возможность пройти практику в российских компаниях и вузах, что было недоступно последние шесть лет.

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Программа краткосрочных стажировок для японских студентов в России фактически не работала с 2020 года из-за вспышки коронавирусной инфекции. В 2022 году власти Японии на официальном уровне приняли решение об отказе от культурных и гуманитарных обменов с РФ в рамках санкционного пакета.

Теперь Министерство иностранных дел Японии намерено перезапустить эти поездки уже через месяц. Как отмечает Asahi, речь идет именно о краткосрочных стажировках, а не о долгосрочных образовательных программах.

При этом Токио подчеркивает, что данное решение не означает смягчения общей позиции по санкциям. Возобновление студенческих обменов рассматривается как исключение из общего курса, а не как сигнал к пересмотру двусторонних отношений.

До этого аналогичные стажировки позволяли японским учащимся знакомиться с российской деловой средой и корпоративной культурой, проходя практику в местных организациях. Детали новой программы, включая количество участников и перечень принимающих сторон, пока не раскрываются.

В начале июля правительство Японии включило в новый пакет санкций ограничения на экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, гибридов и электромобилей, а также ужесточило правила поставок промышленного оборудования.