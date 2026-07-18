Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово временно изменил режим работы в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram.

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"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов. При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.