Устную часть ЕГЭ для гуманитарных предметов введут до 2030 года

Разработка устной части ЕГЭ для гуманитарных предметов начнется в ближайшее время. Ввести ее планируют до 2030 года. Об этом сообщает Рособрнадзор.

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Ведомство также отчиталось об итогах пересдачи единого госэкзамена. Улучшили свой результат 98 805 человек, ухудшили — 24 645 выпускников, у 12 418 человек результат экзамена не изменился. Самым популярным предметом по выбору на пересдаче в этом году стало обществознание.

Всего с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи в течение года.