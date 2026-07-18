18 июля: какой праздник отмечают в России и мире

18 июля «отмечает» день рождения один из символов детства 1990-х — игра «Тетрис». В мире тем временем вспоминают вклад экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в борьбу с расизмом. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 18 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День рождения игры «Тетрис»

«Тетрис» — компьютерная игра, которая стала легендой 90-х годов ушедшего века, «отмечает» день рождения. Это головоломка, в которой игроку нужно совмещать геометрические фигуры разных форм так, чтобы получались полностью заполненные ряды.

Алексей Пажитнов. В свою очередь мировую известность «Тетрису» принесла американская компания Spectrum HoloByte, выпустившая коммерческую версию игры. Тогда тетрис вышел на физических носителях, а после его начали устанавливать на мобильные телефоны и даже телевизоры.

Праздники в мире

Международный день Нельсона Манделы

С 2009 года в день рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы отмечается праздник в его честь. Это торжество дискриминацией по расовому признаку и 27 лет проведшему в тюрьме за свои убеждения и активизм. Этот день напоминает о важности жизни без расизма и о равноправии людей всех национальностей и полов.

С 2015 года в Международный день Нельсона Манделы также начали информировать жителей планеты о том, как важно гуманное тюремное содержание заключенных и насколько тяжела работа сотрудников пенитенциарных учреждений.

Феста дель Реденторе в Италии

На выходные с 18 по 19 июля в 2026 году выпадает одно из самых грандиозных водных шоу в Венеции — Феста дель Реденторе, или праздник в честь Спасителя. Его проводят традиционно каждые третьи выходные июля.

Торжество посвящено венецианскому дожу Себастьяну Веньеру, который жил во времени, когда в Европе бушевала чума. Он пообещал, что построит церковь в честь Христа, если Спаситель избавит Италию от губительной болезни. И через год чума действительно отступила, церковь построили на острове Джудекка, а в честь случившегося организовали праздник.

С тех пор в Венеции в Феста дель Реденторе в той самой церкви проходит торжественная месса, а ночью на воду выходят украшенные гирляндами гондолы, чтобы отвезти зрителей на масштабное водное шоу фейерверков.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 июля

День кислых конфет в США; День прогулок под дождем; День идеальной семьи.

Какой церковный праздник 18 июля

День памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы

18 июля православные верующие вспоминают о великой княгине Елисавете (Елизавете) Романовой, ставшей настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Несмотря на богатство и знатное происхождение, Елисавета избрала аскетичный образ жизни, посвятила себя служению Богу и благотворительности: строила приюты, школы и больницы.

В ночь на 18 июля 1918 года большевики взяли в плен и увезли из Алапаевска ряд заключенных, в их числе пять князей Романовых: Сергея, Иоанна, Константина, Игоря и Владимира. С ними также была и Елисавета Романова.

Заключенных привезли на заброшенный рудник и оставили в одной из шахт, где несколько дней им пришлось провести без еды и воды. Местные жители говорили, что долго слышали из шахты плач и молитвы, пока все, наконец, не стихло.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 июля

День памяти преподобного Афанасия, игумена Афонского; День памяти Стефана, епископа Регийского; Праздник святого Арнульфа.

Приметы на 18 июля

Если много ворон у водоема, рыбакам не ждать клева. Если девушка соврет 18 июля — долго не выйдет замуж. Если облака плотные и желтые, будет дождь.

Кто родился 18 июля

18 июля день рождения отметил бы советский поэт Евгений Евтушенко. Он — самый молодой член Союза писателей СССР, в него Евтушенко вошел в возрасте 20 лет благодаря изданию сборника «Разведчики грядущего». Тем не менее сам поэт не любил эти стихи, называя их «завитушками вокруг пустоты».

Народную популярность Евтушенко получил, когда стал выступать вместе с другими поэтами-шестидесятниками на творческих вечерах. На одном из них он впервые прочел поэму «Бабий Яр» о расстреле евреев немцами в годы Второй мировой войны. Поэма получилась очень резонансной, поскольку об этой теме было не принято говорить вслух. Тираж «Литературной газеты», где она была напечатана, раскупили моментально.

С тех пор Евтушенко посвятил жизнь освещению правды в своих стихах. Он открыто критиковал советскую власть, а также осуждал войну в Афганистане.

Хантер Томпсон (1937 — 2005)

18 июля — день рождения американского писателя, основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона. Он написал несколько культовых книг, например, «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», «Ромовый дневник», а также работал в ряде крупных американских изданий. Почти со всеми из них Томпсон не ужился из-за «неудобного характера»: например, из Time его уволили за неповиновение. Дольше всего ему удалось проработать на позиции политического журналиста в Rolling Stone, где он критиковал американских политиков и курс, по которому движутся США.

Кто еще родился 18 июля

Приянка Чопра-Джонас (44 года) — индийская актриса и фотомодель; Леонид Барац (55 лет) — российский актер; Андрей Ильин (66 лет) — российский актер; Юрий Мазурок (1931 — 2006) — советский и российский оперный певец.