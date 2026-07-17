Находящийся в СИЗО подросток набрал более 300 баллов на ЕГЭ
Подросток, находящийся в московском СИЗО, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский РИА Новости 17 июля.
По словам правозащитника, юношу осудили за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и, уверенный в мягком наказании, решился на преступление. Сейчас он ждет апелляции.
За два года в СИЗО он продолжал учиться по школьной программе, особенно его увлекла история России, поэтому на ЕГЭ он выбрал этот предмет и набрал 91 балл. Математику он сдал на 78 баллов, обществознание — на 72, русский язык — на 63.
В свободное время подросток много читает, в том числе православную литературу. Он уже прочитал книги «Моя жизнь со старцем Иосифом» Филофейского старца Ефрема и «Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова).