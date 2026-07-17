Находящийся в СИЗО подросток набрал более 300 баллов на ЕГЭ

Подросток, находящийся в московском СИЗО, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Илья Высотский РИА Новости 17 июля.

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По словам правозащитника, юношу осудили за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и, уверенный в мягком наказании, решился на преступление. Сейчас он ждет апелляции.

За два года в СИЗО он продолжал учиться по школьной программе, особенно его увлекла история России, поэтому на ЕГЭ он выбрал этот предмет и набрал 91 балл. Математику он сдал на 78 баллов, обществознание — на 72, русский язык — на 63.

В свободное время подросток много читает, в том числе православную литературу. Он уже прочитал книги «Моя жизнь со старцем Иосифом» Филофейского старца Ефрема и «Несвятые святые» архимандрита Тихона (Шевкунова).