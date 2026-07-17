Кравцов: число написанных на 100 баллов работ ЕГЭ превысило 10 тыс.

Общее количество написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам работ составило 10 090 по итогам дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090.", - сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

По результатам пересдачи больше всего новых 100-балльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53). За последние шесть лет более чем на 5% увеличилось количество выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам. При этом на 4% сократилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог.