Стало известно, кто получит наследство умершей вдовы Маслякова

Адвокат Александр Бенхин рассказал, кто получит наследство жены Александра Маслякова Светланы. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, главным наследником является сын умершей — телеведущий Александр Масляков. При этом Бенхин считает, что процесс раздела имущества будет сильно отличаться от стандартных процедур из-за огромных масштабов нажитого состояния.

«Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что “Планета КВН” — это все-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности», — заявил адвокат.

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Бенхин также добавил, что Масляковы, скорее всего, заранее предусмотрели раздел имущества.

«Я думаю, что заранее все было продумано при жизни: все, что нужно переведено на кого нужно. Либо все четко прописано в завещании. В принципе, наследник первой очереди — это сын Масляковой Александр. Но также есть известная внучка. Возможно, что на нее что-то уже перевели, либо предусмотрели ее права в завещании. Если же документ отсутствует, тогда сын Масляковой станет автоматически наследником первой очереди», — добавил он.

Ранее стало известно о смерти Светланы Масляковой.